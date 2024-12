Ibovespa inicia sessão leve alta com Petrobras, bancos e cíclicos

O Ibovespa iniciou a sessão desta sexta-feira, 27, em leve alta e chegou a operar pontualmente acima da linha dos 121.600 pontos. A principal referência da B3 é impulsionada pela valorização de papéis PN da Petrobras, que acompanham o avanço do petróleo lá fora, e de grandes bancos, ainda favorecidos por ajustes regulatórios promovidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Os setores cíclicos, que na quinta-feira, 26, sofreram com a alta dos juros futuros, recuperam terreno nesta sexta, após a desaceleração acima da esperada do IPCA-15 de dezembro. Do lado negativo, destaque mais uma vez para a Vale, em dia de recuo forte dos preços do minério de ferro na China.

Com máxima aos 121.609,40 pontos, às 10h22 desta sexta-feira o Ibovespa subia 0,16%, aos 121.265,72 pontos.