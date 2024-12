Juro médio no crédito livre sobe 0,7% em novembro, revela BC

A taxa média de juros no crédito livre passou de 40,3% em outubro para 41,0% em novembro, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 27. Em novembro de 2023, a taxa era de 41,7%.

O juro médio do crédito livre para pessoas físicas passou de 52,6% em outubro para 53,4% em novembro. A taxa média cobrada das empresas oscilou de 21,4% para 21,8% na mesma comparação.

A taxa do cheque especial subiu de 135,5% para 137,3% no período. A do crédito pessoal aumentou de 43,5% para 44,4%.