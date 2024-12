Moedas Globais: dólar opera sem grande variação ante rivais, com agenda limitada

O rublo russo teve forte desvalorização ante o dólar, recuando mais de 5%, seguindo sinalizações do Banco Central da Rússia de que retirará apoios ao ativo no começo de 2025. A moeda vem sofrendo com a volatilidade nas últimas semanas, especialmente pela possibilidade de novas sanções americanas à instituições financeiras russas. Nos últimos dias, Moscou confirmou ainda que está usando pagamentos em bitcoins para evitar parte das restrições que sofre desde a invasão da Ucrânia em 2022. No final da tarde, o dólar se valorizava a 105,7562 rublos, ante 100,0050 do final da sessão de ontem.

O won tocou o menor nível em 15 anos na sequência da votação no Parlamento da Coreia do Sul do impeachment do presidente interino Han Duck-soo, que se recusou a fazer indicações para vagas do judiciário necessárias para o avanço do processo de impedimento de seu predecessor. O analista da Jefferies, Brad Bechtel, disse que autoridades sul-coreanas podem estar realizando intervenções para acalmar os movimentos, destacando que o Ministério das Finanças prometeu passos duros no câmbio no caso de um "comportamento de manada". Ao final da tarde, o dólar desacelerava a alta a 1.474,67 wons após ter tocado a máxima de 1.487,40.

O dólar paralelo na Argentina, conhecido localmente como "blue", voltou a subir, e chegou em sua maior cotação desde o final de outubro. Além da redução dos juros pelo Banco Central da Argentina (BCRA) neste mês, a sazonalidade do final de ano, com um importante volume de divisas sendo enviado ao exterior por razões como as viagens de férias, é apontada como uma razão para a pressão no câmbio. Segundo o jornal Ámbito, o blue é cotado hoje a 1215 pesos.

*Com informações Dow Jones Newswires.