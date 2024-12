Bolsas da Europa fecham na maioria em baixa, com falas de dirigentes e perspectivas para BCE

As bolsas da Europa fecharam na maioria em baixa nesta segunda-feira, 30, com os negócios com liquidez bastante restrita pelo final do ano. O dia teve declarações de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) e as perspectivas para a postura da autoridade em 2025 em foco. Na terça-feira, 31, alguns mercados acionários europeus fecharão mais cedo do que o normal, enquanto outros, caso de Frankfurt e Milão, não terão operações.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,48%, a 504,73 pontos.

No fim de semana, o dirigente do BCE Robert Holzmann disse em entrevista que a instituição poderá demorar mais para voltar a cortar juros de novo, diante de uma recente aceleração da inflação na zona do euro.