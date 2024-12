Aeris remarca para 8 de janeiro assembleias sobre flexibilização de termos com debenturistas

Já no caso da assembleia da segunda emissão, consta na pauta um waiver temporário similar, também até a medição trimestral a ser realizada com base nas informações financeiras auditadas referentes ao período de 12 meses encerrado no primeiro trimestre de 2025.

Na primeira convocação, realizada na segunda-feira, 30, as assembleias não foram instaladas por não terem atingido o quórum mínimo necessário.

O pedido aos debenturistas de flexibilização dos indicadores financeiros se deu em meio à uma prolongada crise no setor eólico, que tem afetado a Aeris. Na segunda, as ações da companhia caíram 31%, fechando o pregão a R$ 5,71.