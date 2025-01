Comércio cresce entre 5,5% e 8% em 2024 e deve sofrer desaceleração em 2025

"O ano de 2024 foi bom para o varejo, mas foi abaixo do que poderia ter sido", avalia Felipe Tavares, economista-chefe da CNC. "O comércio varejista é um setor que vai muito bem quando a economia está aquecida. Se as famílias estiveram com emprego, acesso a crédito, renda, assim o varejo vende. É muito dependente do crédito, e tivemos uma liquidez muito grande de crédito de vareja física."

Fabio Pina, assessor econômico da Fecomercio/SP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo) diz que com o incremento das vendas da Black Friday, em novembro, e do Natal, em dezembro, o varejo vai ter registrado um crescimento de 7% a 8% em 2024. "As vendas de dezembro impulsionaram o faturamento do varejo porque as pessoas estavam com o 13° no bolso", diz Pina.

Entre os itens que mais cresceram estão os de farmácia, com 14,9%, supermercados e hipermercados, com 5,2%. "São os itens prioritários no orçamento da família", explica Tavares. . foi o que vendeu muito em 2024 e irá bem 2025. Tem uma prioridade no orçamento da família. Quem paga é o resto que perde dinheiro no faturamento. Também apresentaram um grande crescimento no faturamento a venda de veículos, motocicletas e peças da indústria automobilística, com 14,4%, muito impulsionado pela euforia com o mercado de veículos elétricos.

Daniel Arruda, economista da consultoria LCA 4intelligence, diz que os número de 2024 refletem um cenário de um mercado de trabalho aquecido, taxa de desemprego baixo, e do crescimento real do salário mínimo. "No início do ano houve uma oferta maior de crédito, e a Selic estava em uma trajetória mais favorável", lembra o economista. Ele destaca ainda a medida do governo federal em taxar produtos importados de até US$ 50 a partir de agosto, a chamada "taxa das blusinhas". "Isso limitou as importações e favoreceu o comércio doméstico."

2025 mais comedido

Para o ano que se inicia, as projeções do setor são de uma queda no nível de crescimento.