FGV: indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) cai 1,6 ponto em dezembro, para 78,3 pontos

"O cenário ainda não permite indicar tendência desfavorável para 2025, mas deve ser observado um ritmo mais fraco da recuperação do indicador ao longo desse ano", continua o especialista.

Baixa em 4 de 7 componentes

Esse recuo do IAEmp em dezembro foi resultado da piora de 4 dos 7 componentes do indicador. As principais contribuições negativas foram do indicador do Emprego Local Futuro do Consumidor, com -1,2 ponto, e do indicador de Situação Atual dos Negócios da Indústria, com -0,6 ponto.

Em sentidos opostos, os indicadores Emprego Previsto e Tendência dos Negócios da Indústria, e o indicador Emprego Previsto de Serviços contribuíram positivamente com 0,2 ponto cada um, respectivamente.

O IAEmp sugere expectativa de geração de vagas adiante - quanto maior o patamar, mais satisfatório o resultado. O indicador é formado por uma combinação de séries extraídas das Sondagens da Indústria, de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é antecipar os rumos do mercado de trabalho no País.