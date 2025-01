Ainda que economia esteja em bom lugar, há muita incerteza no horizonte, diz dirigente do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Boston, Susan Collins, afirmou nesta quinta-feira, 9, que a economia dos Estados Unidos "está em um bom lugar", mas reconheceu as persistentes incertezas no horizonte. Em discurso durante evento, Collins afirmou ainda que os riscos inflacionários estão se movendo para cima.

Segundo ela, a inflação arrefeceu significativamente desde o pico em 2022, mas deve ficar acima do esperado este ano.

"É muito cedo para dizer as mudanças políticas futuras do novo governo de Donald Trump e Congresso poderão influenciar as trajetórias da inflação e da atividade econômica", afirmou a dirigente, que vota nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).