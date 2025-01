Temor com juros mais altos no Brasil e nos EUA impede Ibovespa de seguir alta de commodities

A valorização das commodities estimula principalmente alta das ações da Vale e da Petrobras, mas é insuficiente de animar o Ibovespa no início do pregão desta sexta-feira, 10. Após subir 0,23%, indo à máxima de 120.052,48 pontos, passou a cair e a renovar mínimas em torno dos 119 mil pontos. Primeiramente, refletiu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) forte em dezembro e em 2024. Depois essa postura defensiva ganhou reforço do relatório de emprego americano, que mostrou que a atividade dos EUA segue aquecida.

Hoje, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o IPCA. O indicador apresentou alta de 0,52% em dezembro ante 0,39% em novembro, ficando um pouco abaixo da mediana de 0,53% das expectativas. Desta forma, o IPCA encerrou 2024 com uma taxa de inflação de 4,83%, acima do teto da meta de 4,50% e da variação de 4,62% vista em 2023. Agora, o Banco Central escreverá a carta ao Ministério da Fazenda justificando o rompimento da meta. O documento será entregue às 18 horas.

Após a divulgação do IPCA, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que o governo quer e buscará um indicador dentro da meta neste ano. Ele ponderou que o cenário aponta que a safra deste ano tende a ser melhor, mas alertou que há pressões vindas do câmbio.