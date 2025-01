Bolsas da Europa fecham na maioria em baixa, com cautela por postura de BCs ao longo de 2025

As bolsas da Europa fecharam na sua maioria em baixa nesta segunda-feira, 13, com uma postura cautelosa dos investidores sobre as perspectivas para a política monetária ao longo de 2025. A semana conta com indicadores importantes na região e nos Estados Unidos, que devem ser relevantes para projetar os próximos passos da principais autoridades monetárias. A grande exceção está no setor de energia, que vem seguindo a tendência deste começo de ano, com a alta do barril de petróleo no mercado internacional impulsionando as ações.

O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,55%, a 508,71 pontos.

Analista do Swissquote Ipek Ozkardeskaya avalia que o sentimento de risco está frágil no começo desta semana, após o payroll dos EUA afastar expectativas de cortes de juros pelo Fed. Na visão dela, o início da temporada de balanços e dados de inflação ao consumidor (CPI, em inglês) e ao produtor (PPI, em inglês) dos EUA estarão em foco nesta semana, conforme investidores analisam se há persistência dos preços elevados. Para o ING, uma inflação "teimosa" pode levar os já cautelosos dirigentes do BC americano a optarem por uma pausa do ciclo de relaxamento monetário por tempo prolongado.