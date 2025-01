Gol anuncia duas novas rotas para o Rio Grande do Sul

Já a rota que conectará o Rio de Janeiro à Serra Gaúcha terá duas frequências semanais, atendendo "à crescente demanda turística, tanto dos cidadãos do Rio Grande do Sul, interessados em conhecer as belezas do Rio de Janeiro e do litoral fluminense, quanto dos cariocas desejosos de explorar destinos únicos, como as vinícolas da região de Bento Gonçalves e as diversas atrações de Gramado e Canela".

No RIOgaleão, os Clientes gaúchos terão mais de 20 destinos nacionais e internacionais à sua disposição, em rápidas conexões, afirma a companhia aérea.

Os voos para as novas rotas no Rio Grande do Sul serão operados em modelos Boeing 737 MAX.

O anúncio ocorre após a retomada em plena capacidade do Aeroporto Internacional de Porto Alegre - Salgado Filho, segundo a companhia.