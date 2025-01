Trump fará participação virtual no Fórum Econômico Mundial, em Davos

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, participará do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), que deve reunir líderes das principais economias do mundo e a nata financeira global em Davos, na Suíça, na próxima semana. Como o republicano toma posse na segunda-feira, dia 20, quando começa o evento, sua participação se dará de forma virtual, conforme a organização.

"Os principais líderes das maiores economias do mundo, Estados Unidos, China e União Europeia, estarão conosco em Davos, o presidente Trump em sua primeira semana", anunciou o presidente do Fórum Econômico Mundial, Børge Brende, em coletiva de imprensa, nesta terça-feira, acrescentando que será possível saber mais sobre as prioridades políticas do seu governo.

De acordo com ele, Trump terá uma conversa com os participantes em Davos na quinta-feira, dia 23. O republicano já esteve outras duas vezes no evento de forma presencial.