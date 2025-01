AGU pedirá inquérito ainda hoje à PF sobre fake news do Pix, diz Jorge Messias

O advogado-Geral da União, Jorge Messias, afirmou que a AGU pedirá à Polícia Federal ainda nesta quarta-feira, 15, a abertura de inquérito para identificar autores que criaram e disseminaram fake news envolvendo a nova fiscalização do Pix. De acordo com ele, foram identificados crimes contra a economia popular por conta da disseminação das notícias falsas.

A declaração aconteceu nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto após reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ela ocorreu ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.

Messias afirmou que, além do crime contra a economia popular, o governo identificou a utilização de símbolos do governo, da Receita Federal e do Ministério da Fazenda envolvendo as fake news. "Identificamos práticas abusivas nas relações de consumo", comentou.