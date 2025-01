Petróleo pode chegar a US$ 90 com restrição à Rússia, diz Banco Alemão

O Banco Alemão (Deutsche Bank) indicou nesta quarta-feira (15) que os preços do petróleo Brent podem potencialmente subir para US$ 87 a US$ 90 por barril se a produção russa de petróleo sofrer uma interrupção de 1 milhão de barris por dia entre o segundo e o quarto trimestres, potencialmente inflacionando os preços do petróleo.

No entanto, o banco alemão observou que esse cenário também poderia levar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, incluindo a Rússia (Opep+), a acelerar os aumentos de oferta planejados, o que exigiria concessões às autoridades russas, limitando assim a alta do preço do petróleo.

O Tesouro dos EUA anunciou na sexta-feira (10) sanções novas e abrangentes contra o setor energético russo, incluindo as grandes petroleiras Gazprom Neft e Surgutneftegaz, para tentar impedir Moscou em sua guerra com a Ucrânia.