Dividendos do SNFF11 são anunciados; veja quem receberá pagamento e valores

O fundo imobiliário SNFF11 anunciou nesta segunda-feira (13) a distribuição de dividendos no valor de R$ 0,72 por cota. Com base no preço de fechamento das cotas em 30 de dezembro, em R$ 75,85, o rendimento corresponde a 0,94%.

O pagamento está programado para dia 24 de janeiro e será destinado aos investidores que possuíram cotas até o final do pregão desta quarta-feira (15). Os investidores que participaram da 3ª oferta de cotas e contam com os recibos SNFF13, SNFF14 e SNFF15 também receberão os proventos no valor de R$ 0,72 por cota.

Nos últimos 12 meses, o SNFF11 distribuiu um total de R$ 10,32 por cota em dividendos, o que equivale a um rendimento de dividendos (DY) anualizado de 13,60%, considerando o preço de fechamento da virada do ano.

É importante destacar que os rendimentos do fundo são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas.