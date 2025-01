IPCA sobe 0,52% em dezembro e estoura teto da meta no ano

Em dezembro, oito dos nove grupos do IPCA tiveram alta nos preços, com destaque para o grupo de alimentação e bebidas, que apresentou o maior avanço, com 1,18%, e teve também o maior impacto sobre o índice, com 0,25 ponto percentual.

Esse foi o quarto aumento seguido nos alimentos, puxados principalmente pelas carnes.

O único grupo a registrar queda foi o de habitação, com recuo de 0,56% e impacto negativo de 0,08 ponto percentual no índice.

Confira o resultado do IPCA de dezembro por grupos:

Alimentação e bebidas: 1,18%;

Habitação: -0,56%;

Artigos de residência: 0,65%;

Vestuário: 1,14%;

Transportes: 0,67%;

Saúde e cuidados pessoais: 0,38%;

Despesas pessoais: 0,62%;

Educação: 0,11%;

Comunicação: 0,37%.

Veja o resultado dos grupos no IPCA acumulado de 2024: