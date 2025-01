O que esperar da Embraer (EMBR3) em 2025?

Com um EV/EBITDA próximo de 9x, o valuation da Embraer está na faixa superior da média histórica. No entanto, o BTG acredita que mudanças estruturais justificam uma expansão adicional desse múltiplo. A redução da dependência da divisão de aviação comercial e a desalavancagem financeira significativa (dívida líquida/EBITDA de 1,5x no 3T24) reforçam essa tese.

Os analistas complementam afirmando que os investidores estrangeiros continuam otimistas com as ações EMBR3, enquanto o mercado local demonstra maior cautela, refletindo preocupações com o valuation já elevado. Ainda assim, a estimativa de EBITDA de US$ 850 milhões para 2025 é um indicador sólido do potencial de crescimento da companhia.