SNID11 informa valores de dividendos para janeiro, com yield acima de 12%

O fundo de investimentos em infraestrutura SNIS11 divulgou nesta segunda-feira (13) que realizará seu próximo pagamento de dividendos no valor de R$ 0,10 por cota.

Os proventos serão pagos em 24 de janeiro de 2024 e serão direcionados aos investidores que estiverem com cotas até o fechamento do pregão de quarta-feira (15).

Com base no preço da cota no fechamento de dezembro, de R$ 9,70, o dividend yield mensal da distribuição é de 1,03%.

O Fi-Infra SNID11 tem se destacado pela consistência na distribuição de dividendos, mantendo por oito meses consecutivos o mesmo patamar de pagamentos. Além disso, os dividendos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas.