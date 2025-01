Gol (GOLL4) nega avanço em possível fusão com Azul (AZUL4)

A possibilidade de fusão entre as duas companhias aéreas vem sendo discutida desde o final do ano passado. Inclusive, a Azul já havia sinalizado a continuidade de conversas com o Grupo Abra, reforçando os rumores sobre um possível acordo no setor aéreo brasileiro.

Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4): entenda detalhes de possível fusão

Gol e Azul representam cerca de 60% do mercado aéreo brasileiro, o que, em caso de fusão, poderia gerar sinergias significativas, como maior conectividade nas rotas e condições mais favoráveis para renegociar contratos de leasing.

Segundo o BTG Pactual, a sobreposição de rotas entre as duas empresas é relativamente baixa, o que favorece a complementaridade operacional. A GOLL4 tem maior presença em hubs corporativos como Congonhas (CGH), Santos Dumont (SDU) e Brasília (BSB), enquanto a AZUL4 é mais forte em rotas regionais e no interior do país.

Contudo, a fusão entre Gol e Azul enfrentaria obstáculos como a aprovação de órgãos reguladores devido à alta concentração de mercado.

O BTG Pactual destaca que, embora a combinação de mercado das empresas possa ser questionada, o argumento de "empresas em dificuldade" pode ser utilizado para justificar a fusão, especialmente considerando o atual cenário financeiro das duas companhias.