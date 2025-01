Weg (WEGE3) supera Vale (VALE3) como 3° maior da Bolsa

A Weg (WEGE3) ultrapassou a Vale (VALE3) em valor de mercado, consolidando-se como a terceira maior empresa de capital aberto da B3, segundo levantamento da Elos Ayta divulgado nesta terça-feira (14).

Nos últimos cinco pregões, a WEGE3 manteve consistentemente um valor de mercado superior ao da VALE3. De acordo com o estudo, isso já havia acontecido em dezembro de 2024, quando a Weg superou a Vale em seis pregões consecutivos, entre os dias 12 e 19.

Portanto, a trajetória de ambas as empresas ao longo de 2024 e no início de 2025 explica a inversão de posições no ranking de valor de mercado, segundo o levantamento.

De acordo com a Elos Ayta, as ações da Vale caíram 22,8% em 2024, reflexo da retração no mercado de commodities e do cenário econômico global desafiador.