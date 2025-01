Petrobras (PETR4): investigação do TCU é risco para governança?

A Petrobras (PETR4) está enfrentando uma investigação do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre uma licitação de R$ 16,5 bilhões para a construção e afretamento de 12 embarcações de apoio, conhecidas como Platform Supply Vessels (PSVs). De acordo com o blog do jornalista Lauro Jardim, a investigação foi motivada por uma denúncia de suposto favorecimento no processo licitatório.

A Associação Brasileira de Usuários de Portos, Transportes e Logística alegou que mudanças realizadas no meio do processo teriam beneficiado as empresas Bram Offshore e Starnav, restringindo a competição.

Em resposta, a PETR4 afirmou que a licitação seguiu todas as normas legais e internas, contando com propostas de sete empresas, e se colocou à disposição para fornecer esclarecimentos aos órgãos de controle.

Em relatório, o BTG Pactual reconheceu que a investigação do TCU pode aumentar as preocupações dos investidores sobre a governança corporativa da Petrobras. Apesar disso, a casa acredita que o impacto desse episódio sobre o desempenho operacional e a geração de caixa da empresa no curto prazo será limitado.

O BTG ressaltou que a robustez do fluxo de caixa da Petrobras para os próximos dois anos está garantida por projetos que já se encontram em fase de produção, reduzindo a possibilidade de que a investigação afete diretamente os resultados financeiros da estatal.