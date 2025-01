A nova disputa das herdeiras de Silvio Santos com o fisco por R$ 47 milhões

Em uma das ações que discutem os impostos cobrados na transmissão do patrimônio do apresentador Sílvio Santos (1930-2024), as herdeiras do dono do SBT contestam um cálculo da Secretaria de Fazenda de São Paulo que, segundo elas, teria elevado indevidamente em R$ 47 milhões os tributos incidentes sobre a transferência do patrimônio de cinco empresas que integram o espólio.

O UOL teve acesso aos autos desta ação, que diz respeito a uma parte do patrimônio do apresentador, composta por cinco empresas pouco conhecidas do público.

Antes de receber a cobrança do tributo, a viúva e as filhas de Senor Abravanel (nome civil do apresentador) depositaram em uma conta judicial o valor em litígio (R$ 47.574.106,40) com o fisco estadual para poderem prosseguir com a finalização do inventário a fim de agilizar a partilha dos bens.