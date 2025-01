Haddad: Governo estuda 'providências criminais' contra fake news sobre Pix

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (15) que o governo estuda providências a serem tomadas contra a propagação de notícias falsas a respeito do Pix.

O que aconteceu

Haddad manifestou preocupação com as notícias falsas relacionadas ao Pix. "Estamos discutindo providências, inclusive criminais, se for o caso, contra quem está propagando a fake news", disse ele a jornalistas, em Brasília.

Ele relatou ainda que novos golpes surgiram a partir da notícia falsa. Segundo Haddad, as ações também serão investigadas. "Há golpes sendo aplicados no comércio, de uma pessoa, ao tentar pagar com Pix, ser cobrada a mais do que quem está pagando em dinheiro", pontuou.