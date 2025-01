Saiba como acessar nota do CNU; pontuações serão divulgadas nesta quarta

O CNU (Concurso Público Nacional Unificado), chamando de "Enem dos Concursos", terá seu resultado preliminar da avaliação dos títulos divulgados nesta quarta-feira (15).

O que aconteceu

As pontuações dos candidatos estarão disponíveis no site oficial do concurso. A prova de títulos é uma fase do concurso em que a experiência profissional e a titulação acadêmica contribuem para a nota final.

Quem discordar da pontuação poderá pedir a revisão das notas. O prazo para isso é a próxima quinta-feira (16).