Galípolo convoca reunião com bancos e FGC hoje para discutir caso do Master

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, marcou para hoje uma reunião com representantes dos maiores bancos brasileiros e do FGC (Fundo Garantidor de Crédito) para tratar da venda do Banco Master para o BRB (Banco de Brasília), controlado pelo governo do Distrito Federal.

O que aconteceu

A reunião está marcada para 14h30 na sede do Banco Central em São Paulo. Segundo agenda de Galípolo publicada no site do BC, participarão do encontro Marcelo Noronha, presidente do Bradesco; Mario Leão, presidente do Santander Brasil; Milton Maluhy, presidente do Itaú Unibanco e André Esteves, presidente do conselho de administração do BTG Pactual. A pauta não foi divulgada oficialmente. Na agenda, consta que a reunião é para tratar de "assuntos institucionais".

Também estará presente Daniel Ferreira Lima, presidente do FGC (Fundo Garantidor de Crédito). O FGC é uma entidade criada pelos próprios bancos que garante que investidores com aplicações de até R$ 250 mil recebam de volta seu dinheiro no caso de problemas de liquidez de instituições financeiras brasileiras.