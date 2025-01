Setor de serviços recua 0,9% em novembro, após atingir recorde da série

Volume de serviços prestados aumentou 2,9% na comparação anual. O avanço ante novembro de 2023 representa o resultado positivo consecutivo na análise. No acumulado do ano até novembro, o resultado é 3,2% maior em relação ao apurado no mesmo intervalo de 2023.

Atividades

Queda de novembro foi puxada por dois segmentos. Na comparação com outubro, as atividades de transportes (-2,7%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (-2,6%) contribuíram para o desempenho negativo do setor.

Outros três ramos analisados cresceram no mês. As altas ficam por conta de atividades de informação e comunicação (1,0%), outros serviços (1,8%) e serviços prestados às famílias (1,7%).

Alta anual foi acompanhada por quatro das cinco atividades. A variação positiva disseminada atingiu 56% dos 166 serviços investigados mensalmente pelo IBGE. O segmento de informação e comunicação (6,6%) lidera os ganhos na comparação com o mesmo período de 2023.