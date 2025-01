Aline Campos (ex-Riscado) lança marca de semijoias e quer abrir franquias

Essa expectativa é até conservadora, pois a repercussão da primeira loja tem sido muito positiva. A aceitação do público e a loja cheia mostram isso. A procura de novos franqueados está grande.

Aline Campos, sócia da Monabu

Para ela, a sua imagem vai ajudar muito no fortalecimento da marca. "A minha imagem construída ao longo de 14 anos me abriu tantas portas, especialmente para o empreendedorismo no universo feminino, e será muito positiva para esta nova marca", afirma.

Ela mudou o sobrenome em 2021

Aline é bailarina clássica desde a infância. Iniciou sua carreira artística na televisão em 2012, no balé do "Domingão do Faustão", entre 2011 e 2014. Mas o que a deixou bastante conhecida foi ter sido garota-propaganda da Itaipava. Por nove anos, ela era a personagem Verão nas propagandas da marca de cerveja.

Também atua como atriz. Na TV, esteve no elenco do "Vai que Cola", da Globo, e no cinema atuou nos filmes "O Porteiro" e "Os Farofeiros". Atualmente, Aline é apresentadora do reality show de dança "Segue o Baile", no Canal E!, entre outros projetos profissionais.

Nas redes sociais, Aline é bem atuante como influenciadora. Tem cerca de 12 milhões de seguidores. Além da Monabu, ela é sócia de outras três marcas: App Metamor (plataforma com ferramentas para o desenvolvimento do corpo, mente e espírito; tem desde atividades físicas até meditação, astrologia e clube do livro); Von Three (moda masculina) e Lloki (moda feminina e beachwear).