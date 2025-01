Dólar passa a cair após inflação acima do esperado nos Estados Unidos

Variações refletem dados da inflação dos Estados Unidos. A oscilação da moeda norte-americana mostra otimismo com o resultado do índice de preços ao consumidor de dezembro, que ficou pouco acima das expectativas. Ontem (14), foi divulgado o índice de preços aos produtores, que perdeu ritmo ao subir 0,2%, ante alta de 0,4% registrada em novembro.

Inflação é determinante para o rumo da política monetária. Há expectativa de que o resultado do indicador possa abrir caminho para cortes de juros na maior economia do mundo. A avaliação leva em conta que os juros elevados funcionam como ferramenta para conter a alta dos preços.

Projeções sinalizam para manutenção dos juros neste semestre. Conforme os analistas, a perda de ritmo da inflação não será decisiva para alterar a postura do Federal Reserve, o BC dos EUA. Os juros dos EUA estão definidos entre 4,5% a 4,75% ao ano, após ajuste realizado em setembro. No entanto, o ciclo de corte foi interrompido pelo aquecimento do mercado de trabalho.

Bolsa

Ibovespa avança mais de 1% nesta quarta-feira. A variação positiva do principal índice do mercado acionário brasileiro também reflete otimismo diante da inflação acima do esperado nos EUA. Às 11h03, o índice subia 1,41%, aos 120.975,45 pontos. O volume financeiro da sessão supera R$ 2,3 bilhões.

Magazine Luiza (MGLU3) e Hapvida (HAPV3) lideram os ganhos. A varejista e a operadora de saúde registram altas acima de 5% e têm as ações vendidas por, respectivamente, R$ 6,23 e R$ 2,31.