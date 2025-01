Com a alta do dólar, ainda vale investir em ações estrangeiras?

Enquanto o Ibovespa teve perda de 10,36%, ações estrangeiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, os BDRs, tiveram alta média de 70,59% no ano passado, de acordo com a variação do BDRX, índice que reflete os recibos de ações (Brazilian Depositary Receipts) negociados na B3. A alta do dólar em 2024 ajudou nesses ganhos.

Mas com o dólar a R$ 6, ainda vale investir nesses papéis?

O momento não é dos melhores para a compra de BDRs, que são recibos de ações negociadas em outras Bolsas, como a de Nova York ou as da Europa. "Com o dólar a R$ 6, o impacto da conversão pode tornar o investimento mais caro, pois o investidor estará comprando ações de empresas estrangeiras em reais, com o preço do dólar afetando diretamente o valor do investimento", explica Andressa Bergamo, especialista em mercado de capitais e fundadora da AVG Capital.

A variação esperada do dólar em 2025 também deve afetar esses investimentos. "A expectativa é de que o dólar caia ou se mantenha no nível atual", explica Lucas Sigu Souza, sócio fundador da Ciano Investimentos.