'Isso não existe e não existirá': Receita Federal desmente taxação do Pix

O Ministério da Fazenda publicou, na noite desta sexta-feira (10), mais um texto para desmentir as fake news que foram criadas após o anúncio da Receita Federal de monitorar transações via Pix acima de R$ 5 mil para pessoas físicas. Falando em "onda de desinformação", o governo reforça que não haverá qualquer tipo de taxação das transferências.

O que aconteceu

Governo não vai taxar nenhuma transação via Pix. "Isso não existe e isso jamais vai existir porque a Constituição veda cobrança de qualquer tributo sobre movimentação financeira", afirma Robinson Barreirinhas, secretário da Receita Federal.

Segundo o Governo, não será identificado para quem foi enviado determinado valor. No fim de cada mês, a instituição reúne o montante do cliente e, se passar do valor estabelecido, repassa a informação para a Receita, sem identificar quem recebeu cada transferência