Armas mais baratas e carros mais caros: o que muda com a reforma tributária

Ovos

Plantas comestíveis cultivadas na horta (exceto cogumelos e trufas)

Frutas frescas ou refrigeradas

Frutas congeladas sem adição de açúcar ou outros edulcorantes

Plantas e produtos de floricultura relacionados à horticultura, cultivados para fins alimentares, ornamentais ou medicinais

Raízes e tubérculos

Mate

Cocos

Dispositivos médicos e de acessibilidade. Artigos e aparelhos ortopédicos, de ultrassom, raio- x, respirador, assim como barra de apoio para pessoa com deficiência física; cadeiras de rodas com e sem motor; implantes cocleares entre outros também terão imposto zero.

Medicamentos. A reforma tributária prevê alíquota zero para alguns medicamentos, como os oncológicos e os para doenças raras. Além de medicamentos registrados na Anvisa, quando adquiridos por órgãos da administração pública direta, autarquias e fundações públicas. Composições para nutrição enteral e parenteral, composições especiais e fórmulas nutricionais destinadas às pessoas com erros inatos do metabolismo também foram beneficiadas. Alguns dos medicamentos são:

Prednisona, utilizado para o tratamento de distúrbios alérgicos como a rinite

Cloridrato de daunorrubicina que é indicado para terapia de indução de remissão de leucemia linfoblástica aguda

Atazanavir, utilizado para o tratamento de infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)

Além de vacinas como a antirrábica, contra Covid-19, febre amarela, hepatite B e sarampo.

Produtos de cuidados básicos à saúde menstrual. Absorventes higiênicos internos ou externos, descartáveis ou reutilizáveis, e calcinhas absorventes; e coletores menstruais.

Automóveis de passageiros. Terão alíquota zero veículos para motoristas profissionais de táxi e veículos para pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista.