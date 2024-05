Reforma tributária: quanto famílias podem receber de volta com cashback?

A intenção é criar um aplicativo em que a família possa acompanhar os valores pagos e os valores a receber. O recebimento efetivo poderá ocorrer via Caixa, mas a intenção é que não seja feito pelo mesmo cartão do CadÚnico.

Locais com dificuldades técnicas

Há uma alternativa para os locais que tiver problemas técnicos com o sistema. Para isso, Orair diz que está previsto um sistema simplificado, que considera o valor que as famílias ganham, informados no CadÚnico e qual o consumo estimado destas famílias, de acordo com pesquisas do IBGE. Dessa forma, é feito um cálculo aproximado de quanto deveria ser a devolução do imposto.