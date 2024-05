Caixa vai liberar saque do FGTS para pessoas atingidas por temporais no RS

A Caixa vai liberar o saque do FGTS para as pessoas atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (3) pelo banco.

O que aconteceu

O banco afirma que está auxiliando as prefeituras para que o processo de liberação dos valores do saque calamidade seja iniciado. A Caixa diz que vai enviar técnicos para as regiões afetadas para auxiliar as prefeituras a tomar as providências que possam ajudar a população.