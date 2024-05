Temporais no RS prejudicam lavouras, e preço do arroz deve subir

Os temporais no Rio Grande do Sul devem trazer novas perdas severas na agricultura. O estado, que é o principal produtor de arroz do Brasil, tem sofrido com o excesso de chuva que cai sobre as lavouras do cereal nas últimas duas semanas e que já deixaram 38 mortos, segundo especialistas.

Qual será o impacto

O Rio Grande do Sul produz 70% de todo o arroz no Brasil. De acordo com a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), os produtores do estado devem colher 7,48 milhões de toneladas ao final desta safra.

Esse número provavelmente será revisado para baixo em breve, alertam especialistas. Mas o Irgaa afirma ser difícil calcular os prejuízos porque as tempestades continuam.