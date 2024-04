Falta de laranjas pressiona indústria de sucos a lançar sabores misturados

A combinação desses fatores prejudicou o campo. A safra de laranja do cinturão citrícola—região que compreende São Paulo e Triângulo Mineiro e responde por cerca de 80% da produção nacional— foi de 307,22 milhões de caixas de 40,8 kg, 2,2% a menos do que em 2023, segundo o Fundecitrus (Fundo de Defesa da Citricultura). Essa quantidade equivale a 12,5 milhões da fruta.

Mas nem todas as frutas colhidas são saborosas. Embora seja uma doença preocupante, as laranjas infectadas pelo greening podem ser consumidas sem trazer problemas à saúde. A diferença está no sabor da fruta, geralmente mais ácido, aponta Rodrigo de Mattos, analista e bebida e tabaco da Euromonitor.

Ele diz que o consumidor tem percebido a mudança no sabor. "A indústria tem sofrido um problema de padronização, em especial desde 2023, e começa a introduzir esses blends. Não temos expectativas de que isso vá mudar tão cedo", declara Mattos, que completa: "É reflexo de uma necessidade e ao mesmo tempo de experimentação."

Laranja é carro-chefe

O mercado de sucos naturais movimenta R$ 5,3 bilhões no Brasil. De acordo com a Euromonitor, laranja foi o sabor mais vendido no ano passado. Maçã e uva ocuparam a segunda e terceira posições, respectivamente. Mas um dado chama atenção: a consultoria rastreou um crescimento de 27% na disponibilidade de sucos mistos em 2023 em comparação com o ano anterior.

No passado, a empresa misturou laranja com outros sabores. Mas a complexidade no manuseio da cenoura e a escalada no preço da acerola anteciparam a saída de ambas as opções dos pontos de venda. Portanto, sem previsão de retorno.