Lula critica juros, mas diz ter 'paciência' para trocar presidente no BC

O presidente Lula (PT) criticou a taxa de juros no Brasil, mas disse ter "paciência" para o fim do mandato de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central, que se encerra em 31 de dezembro.

O que aconteceu

Lula afirmou que o Brasil precisa de pessoas com "responsabilidade". "O presidente do Banco Central tem que saber que quem perde dinheiro com essa taxa de juros muito alta é povo brasileiro, é o empresário que não consegue dinheiro para investir. É isso que está em jogo. Mesmo dizendo isso, eu tenho toda a paciência do mundo porque eu tenho que esperar até dezembro para mudar o Banco Central", disse.