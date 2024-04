'Petrobras nunca teve crise', diz Lula, sobre Prates e dividendos

'Rivais' de Prates são favoráveis ao pagamento de dividendos. Antes resistentes, Alexandre Silveira e Rui Costa se alinharam ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e agora concordam com a distribuição de dividendos extras, segundo reportagem da Folha de S.Paulo. O tema ainda será analisado pelo presidente Lula (PT), que está em viagem pelo Nordeste.

No início deste mês, a Petrobras divulgou um comunicado para afirmar que ainda não havia decisão sobre os dividendos extras. A estatal disse que o pagamento de R$ 43,9 bilhões em dividendos extraordinários será discutido e votado na Assembleia Geral de Acionistas marcada para 25 de abril.

Futuro do BC

Lula criticou a taxa de juros no Brasil, mas disse ter "paciência" para o fim do mandato de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central, que se encerra em 31 de dezembro.

O presidente do Banco Central tem que saber que quem perde dinheiro com essa taxa de juros muito alta é povo brasileiro, é o empresário que não consegue dinheiro para investir. É isso que está em jogo. Mesmo dizendo isso, eu tenho toda a paciência do mundo porque eu tenho que esperar até dezembro para mudar o Banco Central.

Lula, em café com jornalistas

Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do BC, é o principal cotado para substituir Campos Neto. Ele integrou a equipe de transição do terceiro mandato de Lula, foi número 2 do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e é muito ligado ao presidente. Outro nome forte é o de Paulo Picchetti, diretor de assuntos internacionais do BC, e amigo de Haddad.