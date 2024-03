Como uma doença e o clima inflacionaram o preço da laranja no Brasil

O greening ataca todas as plantas de citros e não tem cura para as doentes. As bactérias são transmitidas por um inseto chamado psilídeo, de 3 mm de comprimento, que se "instala" nas árvores e impede o crescimento saudável das frutas, que caem do pé prematuramente, explica o pesquisador do Fundecitrus, Renato Bassanezi. No Brasil, a doença foi detectada pela primeira vez em 2004, no estado de São Paulo.

Uma laranjeira nova sequer produz e uma laranjeira adulta perde até metade da produção. As árvores se mantêm vivas, mas sua capacidade de gerar frutas diminui significativamente. O greening é controlado a partir do plantio de mudas sadias e a eliminação de plantas doentes, pois essa doença se espalha facilmente pelos pomares, segundo o especialista.

O consumo de laranjas infectadas não traz problemas à saúde. É muito provável que as frutas e os sucos vendidos nas feiras e nos supermercados tenham sido contaminadas pela doença. Afinal, o greening está presente hoje em 38% dos pomares no estado de São Paulo, o maior produtor de laranja do mundo. A diferença está no sabor.

É como se você chupasse uma laranja verde. O gosto é até parecido com o do limão.

Renato Bassanezi, pesquisador do Fundecitrus

Perspectivas de produção não são animadoras

Com oferta em baixa, os produtores têm investido em laranjas de menor qualidade. O preço da laranja-pera, a mais comum no Brasil, disparou 32,58% no acumulado dos últimos 12 meses, segundo o IPCA. "Eles conseguem ter receita com as plantas doentes", destaca Bassanezi. E a previsão é que a fruta fique mais cara em 2024.