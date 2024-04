Nossas lojas são centros de entretenimento, diz CEO da Ri Happy

O CEO do Grupo Ri Happy, Thiago Rebello, disse que a venda de brinquedos é apenas uma das atividades oferecidas pelas lojas da rede. Ele classifica os espaços como centros de entretenimento para suprir a falta de opções de lazer para as crianças. O executivo foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia.

Segundo Rebello, o processo de adaptação das unidades da Ri Happy e da PBKids passa por razões para as famílias visitarem as lojas, mesmo sem a intenção inicial de realizar compras. O processo conta com eventos de brincadeiras, trocas de figurinhas e a criação de ambientes para peças de teatro e festas infantis.