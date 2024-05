OCDE eleva para 1,9% previsão de crescimento da economia brasileira em 2024

A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) elevou a previsões de crescimento para a economia brasileira em 2024 e 2025. Conforme a nova estimativa, o PIB (Produto Interno Bruto) nacional deve avançar 1,9% neste ano e 2,1% no próximo.

O que diz a OCDE

As novas expectativas de crescimento são melhores do que as anteriores. No último relatório, o órgão previa crescimentos de 1,8% do PIB do Brasil em 2024 e de 2% em 2025. Em ambos os casos, a atualização foi de 0,1 ponto percentual.

Demanda interna vai impulsionar o crescimento do PIB nacional. Segundo a OCDE, o consumo das famílias será determinante para o avanço da economia. A avaliação considera a evolução da massa salarial e o ritmo mais forte da criação de empregos.