Temporais destroem plantações de arroz orgânico do MST: 'Ano quase perdido'

O agricultor Marildo Mulinari pensou que as tempestades que caíram em sua lavoura em novembro de 2023 colocariam fim a um trabalho de uma vida toda. Aquele foi o terceiro mês consecutivo de fortes chuvas que devastaram a região metropolitana de Porto Alegre (RS), deixando um rastro de alagamentos, milhares de desabrigados e mortes.

No campo, os efeitos também foram expressivos. Os assentamentos do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) no Rio Grande do Sul onde são produzidos o arroz orgânico se transformaram em "piscinões" com água de chuva. Os temporais destruíram plantações e causaram também a perda de equipamentos e o atraso no replantio das sementes.

Mulinari é um dos assentados do movimento sem-terra em Eldorado do Sul, uma das cidades mais afetadas pelas cheias do rio Jacuí e Lago Guaíba no final de 2023. Ele diz que ainda é cedo para calcular os prejuízos financeiros que terá na safra deste ano, mas já adianta que a colheita será menor em abril.