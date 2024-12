Reforma tributária, ajuste fiscal e Orçamento: qual é o status dos projetos

"Estamos fazendo a nossa parte", afirma Haddad sobre o ajuste. Ao ser perguntado sobre a desidratação do projeto apresentado pelo governo, o ministro da Fazenda garante que o Planalto está focado em reforçar as normas do arcabouço fiscal e zerar o déficit das contas públicas.

O Orçamento depende dessas medidas para ficar organizado de maneira a respeitar os limites orçamentários previstos nas regras fiscais.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Orçamento 2025

Projeto de Lei Orçamentária Anual foi aprovado nesta quarta. O PLCN (Projeto de Lei do Congresso Nacional) recebeu parecer favorável do senador Confúcio Moura (MDB-RO) na CMO (Comissão Mista de Orçamento) e foi aprovado em votação simbólica no plenário do Congresso.

Orçamento de 2025 segue para a sanção do presidente Lula. A proposta prevê um salário mínimo de R$ 1.502 e déficit de até R$ 31 bilhões nas contas públicas no próximo ano. O texto também prevê um crescimento de 2,5% do PIB (Produto Interno Bruto).

Revisão da LDO ainda ser necessária. A possibilidade considera a aprovação do Projeto de Lei Complementar 210/24, que altera regras de emendas. Diante da situação, o governo pode precisar enviar um projeto para atualizar a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente até momento.