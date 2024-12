Emendas Pix terão transparência obrigatória na LDO aprovada pelo Congresso

O Congresso Nacional aprovou, nesta quarta-feira (18), a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. A LDO estabelece as normas gerais para o Orçamento da União do ano que vem. No projeto aprovado, novas regras obrigam que as emendas tenham mais transparência.

O projeto ainda precisará passar pela sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O que aconteceu

A CMO aprova LDO de 2025 com metas fiscais flexíveis. Na última terça-feira (17), a Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional aprovou o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2025. O texto define as prioridades fiscais e a meta de resultado primário da União, orientando a elaboração do Orçamento do próximo ano.