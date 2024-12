Canal UOL estreia nova programação na Samsung TV Plus

O Canal UOL, que em novembro iniciou sua entrada nas principais operadoras de TV por assinatura, via satélite e streaming do país, estreou hoje sua nova programação na Samsung TV Plus.

Agora, os mais de 88 milhões de usuários da plataforma de streaming gratuita poderão acompanhar a mesma programação linear do Canal UOL que já era exibida na TV a cabo, com 24 horas por dia do melhor do jornalismo, esportes e muito entretenimento de qualidade.

O número do Canal UOL na Samsung TV Plus é o 2074.