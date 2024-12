Canal UOL: rivalidade entre Corinthians e Palmeiras é destaque na TV hoje

O Canal UOL chegou às principais operadoras de TV por assinatura e via satélite com uma programação 24 horas por dia repleta de notícias, entretenimento, debates esportivos e o melhor do jornalismo do UOL.

Nesta sexta (13), às 22h, o programa UOL Prime traz a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras para a sua televisão. A reportagem especial volta para os anos 1990, quando os clubes paulistas travaram inúmeras disputas e conquistaram títulos memoráveis.

O programa, que reúne o melhor do jornalismo do UOL, exibirá ainda reportagem que mostra que viúvas e órfãos de generais brasileiros recebem bilhões de reais em pensão todos os anos; além de João Diamante preparando um prato maravilhoso com tudo que aprendeu no Benin, na série "Origens", de Ecoa.