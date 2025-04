'Fórmula não faz sentido': o que está por trás das 'tarifas recíprocas' de Trump

No entanto, diversos economistas, bancos e instituições financeiras têm apontado que as tarifas não são recíprocas, e que o cálculo aplicado faz pouco sentido, economicamente.

"A fórmula que ele usou não faz sentido", observa Bill Reinsch, consultor econômico do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS). "Todo mundo sabe que é sem sentido e não tem nenhuma relação com o que eles disseram que iam fazer, que era ser recíproca e considerar barreiras comerciais reais, para além de tarifas. Não há nenhum indício de que eles fizeram o menor esforço para isso."

Fórmula sem sentido, falsa reciprocidade

Doug Irwin, pesquisador associado do Instituto Peterson de Economia Internacional e especialista conceituado em comércio global, explica por que, a seu ver, as sobretaxas não são recíprocas: a fórmula da Casa Branca sequer levou em conta as tarifas impostas pelos outros países, simplesmente dividindo o déficit comercial americano com cada país pela quantidade de bens que os EUA importam dele.

Além disso, o tarifaço atingiu nações com as quais os EUA têm acordos de livre comércio, como o Chile, Austrália, Peru e Coreia do Sul: "Esses já são recíprocos, no sentido de que nós não cobramos deles, e eles não cobram de nós", aponta Irwin. "A questão não são as barreiras comerciais estrangeiras: foi no déficit que eles se fixaram. Essa é a métrica que estão usando para impor barreiras comerciais."

Dados da Organização Mundial do Comércio (OMC) confirmam que as sobretaxas americanas na realidade serão muito superiores às na direção oposta. E talvez o exemplo mais óbvio seja a China.