Canal UOL na TV: programa explora inovações do presente de olho no futuro

Este sábado, às 15h, você não pode perder o segundo episódio de O Impensável, um programa que promete mergulhar no universo da inovação tecnológica e da cultura digital. Sob a curadoria de Gil Giardelli, especialista em inovação e futurismo, o programa explora como a inteligência artificial, o design e as novas narrativas estão moldando o futuro das indústrias criativas, esportivas, tecnológicas e sociais.

Com uma abordagem que mistura tecnologia, arte e humanidade, O Impensável convida o público a repensar o futuro. A cada episódio, os espectadores serão levados a uma jornada para explorar como o impossível está se tornando realidade em múltiplos setores. E no episódio de hoje, você vai conhecer a plataforma Callaia, que surge como um marco no uso de Inteligência Artificial na edição de roteiros em Hollywood. Será que uma IA poderá decidir os próximos sucessos do cinema?

Canal UOL na TV

Com uma programação variada que abrange notícias, esportes, celebridades, humor, entrevistas e reportagens especiais, o Canal UOL traz tudo o que você mais gosta capitaneado por um time que reúne alguma das vozes mais relevantes do país, como Fabíola Cidral, Diego Sarza, Leonardo Sakamoto, Reinaldo Azevedo, PVC, Leão Lobo, Chico Barney, Juca Kfouri, Maria Ribeiro, Antonio Tabet, Tati Bernardi, Otaviano Costa, entre outros. A programação completa do Canal UOL você confere AQUI.