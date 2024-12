O recado (nem tão) soft do SoftBank para seus sócios

Já a WPP vai fazer o mesmo no próximo ano e todas as suas agências vão ser obrigadas a mudar para a Vila Leopoldina (fica no extremo oposto da Publicis, no outro lado da Marginal Pinheiros).

Os experts já dizem que esses movimentos todos vão ter um efeito: um novo ciclo de agências 100% brasileiras de médio porte.

LG quer ser K-Pop

A cultura coreana pegou o brasileiro de jeito com o K-Pop e os doramas todos, mas curiosamente as empresas coreanas como LG e Samsung simplesmente não surfam essa onda. Coisa que a LG quer mudar. A nova chefona do marketing da empresa no Brasil, Anna Karina Silva Pinto, me disse que está chegando para fazer a marca explorar mais seu lado K-Pop. Isso significa que produtos com preços "mais populares" vão ter vez na cartela da empresa.

Procura-se

Se alguém aí estiver procurando emprego chique de CMO (sigla em inglês de chefão do marketing) para 2025 é só bater nas portas do McDonald's ou do Santander. O Santander ficou com a vaga em aberto depois que o Itaú roubou a Juliana Cury e, no McDonald's, Sérgio Eleutério deixou a empresa no fim de novembro. A Arcos Dourados deixou para escolher um novo nome no ano que vem. Sérgio ficou menos de dois anos no cargo, e a Ju Cury, menos de um ano. Assim eles contribuem para a estatística da Scopen que constatou que um CMO dura em média somente 3 anos.