Idec pede investigação sobre campanha do Burger King na Black Friday

Mensagens atingiram milhões de clientes do programa de fidelidade. As transferências foram destinadas às contas correntes de 19 milhões de consumidores cadastrados no "Clube BK", o programa de fidelidade da marca. Cada transferência incluiu uma mensagem promocional vinculada à campanha da Black Friday.

Idec cobra apuração sobre legalidade da campanha. O Instituto notificou a Senacon, a Secretaria de Direitos Digitais e o Banco Central, solicitando a abertura de processo administrativo. A entidade argumenta que a ação pode violar a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), o Marco Civil da Internet e o Código de Defesa do Consumidor.

Instituto também acionou o Banco Central sobre a campanha. O Idec encaminhou à autoridade monetária uma cópia da notificação, solicitando que apure a conduta da Transfeera Pagamentos S.A., empresa responsável pela operacionalização dos Pix promocionais enviados pelo Burger King. O pedido inclui a aplicação de sanções previstas no Manual de Penalidades do Pix, caso irregularidades sejam confirmadas.

Uso do Pix para publicidade deve ser regulamentado, sugere Idec. Além da apuração, o Idec requisitou que o Banco Central desenvolva novas resoluções que restrinjam práticas abusivas no sistema. Entre as propostas está a proibição de utilização do Pix como meio para ofertas e propagandas de produtos e serviços, preservando o caráter financeiro e funcional da ferramenta.

Idec acredita que o uso de dados bancários para enviar publicidade fere lei. A LGPD é uma lei que regula o uso de dados pessoais, exigindo consentimento e transparência por parte das empresas.

O que diz a LGPD

Consentimento para uso de dados deve ser claro e específico. A LGPD determina que o consentimento para o tratamento de informações deve ser dado de forma livre, informada e específica. Isso significa que o consumidor precisa estar plenamente ciente da finalidade para a qual seus dados serão utilizados e concordar expressamente com cada tipo de tratamento.