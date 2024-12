Churrasco ficará mais barato? Veja o que muda com a reforma tributária

A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto que regulamenta a reforma tributária. Um dos destaques é a isenção total de impostos sobre alimentos essenciais na cesta básica, entre eles a carne.

O que aconteceu

Deputados aprovaram projeto após alterações no texto do Senado. Eles votaram a lista de mudanças feitas pelos senadores que serão mantidas —o placar foi de 324 a 123. Já a lista de alterações que não foram aceitas teve 328 a 18. O texto do Senado foi aprovado na semana passada.

Texto vai para sanção do presidente Lula (PT). Agora, cabe a ele a sanção e os eventuais vetos à reforma tributária dentro do prazo de 15 dias úteis. O veto à proposta pode ser total ou em apenas artigos específicos do texto validado pelo Legislativo.